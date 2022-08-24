مع عودة الاستفزاز والإساءة للنبي ﷺ.. العثور على أحد أعضاء حزب بهارتيا مشنوقًا في شجرة

تواصل ـ فريق التحرير:

تزامنا مع عودة الاستفزاز والإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ عثر منذ قليل على جثة “سوم راج” أحد أعضاء حزب بهارتيا جانتا الحاكم المتطرف في الهند مشنوقا في شجرة في إقليم كشمير المحتل.

فبعد أسابيع، أثارت تصريحات جديدة “مستفزة” مسيئة للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم- أطلقها راجا سينغ النائب في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في البلاد، غضبا واسعا.

وفي مدينة حيدر أباد الجنوبية، تجمع مئات المسلمين، اعتراضا على هذه التصريحات، للمطالبة باعتقاله، وهو ما دفع الشرطة إلى التحرك واعتقال النائب خوفا من تزايد الاحتجاجات.

وكان العضو في الحزب الحاكم، الذي عرف بخطبه التحريضية قد نشر في اليوم نفسه تسجيل فيديو قالت تقارير إعلامية إنه تضمن تصريحات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ضابط كبير في شرطة ولاية تيلانغانا اعتقال سينغ في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.

ويأتي اعتقال سينغ بعد أسابيع من تسبب المتحدثة البارزة باسم حزب بهاراتيا جاناتا باحتجاجات في أنحاء الهند ودول مجاورة بسبب تصريحات تناولت فيها العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصغر زوجاته خلال نقاش في برنامج متلفز.

يذكر أن الحزب الحاكم علّق عضوية، نوبور شارما، وهي إحدى أعضائه في يونيو الماضي بعدما دفعت تصريحاتها حكومات نحو 20 دولة إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للتوضيح.