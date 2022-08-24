اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال بـ«مخيم جنين» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة، عن وقوع اشتباكات عنيفة في مخيم جنين بين عدد من رجال المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال الصهيوني.

وجاءت الاشتباكات بعد اقتحام قوة من جنود الاحتلال الصهيوني للمخيم، حسبما أفادت مصادر محلية فلسطينية وأخرى إعلامية تابعة للكيان المحتل.

وذكرت وسائل أعلام فلسطينية أن “تعزيزات عسكرية لقوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين.. وأن مقاومين يطلقون النار تجاه تلك القوات خلال الاقتحام”.

وأشارت المصادر، بحسب “روسيا اليوم”، إلى أن الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن مخيم جنين تزامنا مع عملية الاقتحام.

في سياق متصل، نشرت “وكالة شهاب للأنباء”، مقطع فيديو وثق عمليات إطلاق نار كثيف في مخيم جنين، بعد نشر الاحتلال للقناصة على أسطح بعض البنايات.