الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة حتى هذه الساعة

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة رياح نشطة وسحب رعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة – جدة ـ رابغ.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.