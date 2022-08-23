الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة حتى هذه الساعة
وظائف شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية في عدد من التخصصات
ثاني حادث خلال أسبوع.. احتراق مستودع ذخيرة روسي قرب الحدود مع أوكرانيا
بين «الهيرويين والكوكايين».. ضبط نصف طن بدولة خليجية
بها 700 صفحة.. الأرشيف الوطني الأمريكي يستعيد 100 وثيقة سرية من منزل ترامب
شارة التحقق.. تطبيق تويتر يختبر ميزة جديدة

محليات

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة حتى هذه الساعة

الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على مكة المكرمة حتى هذه الساعة
٠٢:٣٨:١٠ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء تنبيها بشأن حالة الطقس في منطقة مكة المكرمة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوقع المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، بمشيئة الله، استمرار الحالة رياح نشطة وسحب رعدية، مع تأثيرات مصاحبة عبارة عن ارتفاع الأمواج وتدني في مدى الرؤية، وتشمل الحالة منطقة مكة المكرمة – جدة ـ رابغ.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تنتهي الحالة الجوية بمشيئة الله اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

الكلمات الدلالية:
المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس رياح نشطة سحب رعدية مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
عسير.. كيف شعر «الجرَّاح» عندما وجد مُعلمه أمامه بغرفة العمليات؟

عسير.. كيف شعر «الجرَّاح» عندما وجد مُعلمه أمامه بغرفة العمليات؟

منذ 3 سنوات
الرياض.. ضبط 5 وافدين تخصصوا في سرقة المحال التجارية بعد تكسير «الأقفال»

الرياض.. ضبط 5 وافدين تخصصوا في سرقة المحال التجارية بعد تكسير «الأقفال»

منذ 5 سنوات
فصل 14 معلمة من مدرسة أهلية في أول يوم دراسي

فصل 14 معلمة من مدرسة أهلية في أول يوم دراسي

منذ 10 سنوات
جازان: استشهاد جندي بحرس الحدود أثناء مطاردة مهربين يمنيين

جازان: استشهاد جندي بحرس الحدود أثناء مطاردة مهربين يمنيين

منذ 9 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *