وظائف شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية في عدد من التخصصات
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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مهندس أمن الشبكات:
- درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، مع الشهادات ذات الصلة.
- خبرة : 5-7 سنوات في مجال الشبكات وتشغيل الأنظمة وصيانتها.
- مصمم تعليمي:
المهارات والخبرات:
- خبره سنتين على الأقل في مجال التصميم التعليمي وإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي.
- معرفة عالية في تقنيات التعليم.
- ماجستير في التصميم التعليمي أو تقنيات التعليم.
- شهادات في برامج التعلم الالكتروني والتصميم التعليمي.
- المعرفة التامة في استخدام :(Graphics) و (Microsoft Office).
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24 أغسطس 2022م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).