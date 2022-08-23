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وظائف شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية في عدد من التخصصات
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فرص

وظائف شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية في عدد من التخصصات

وظائف شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية في عدد من التخصصات
٠٢:٣٤:٢١ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف،  عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس أمن الشبكات:

  • درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، مع الشهادات ذات الصلة.
  • خبرة : 5-7 سنوات  في مجال الشبكات وتشغيل الأنظمة وصيانتها.
  • مصمم تعليمي:

المهارات والخبرات:

  • خبره سنتين على الأقل في مجال التصميم التعليمي وإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي.
  • معرفة عالية في تقنيات التعليم.
  • ماجستير في التصميم التعليمي أو تقنيات التعليم.
  • شهادات في برامج التعلم الالكتروني والتصميم التعليمي.
  • المعرفة التامة في استخدام :(Graphics) و (Microsoft Office).

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 24  أغسطس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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