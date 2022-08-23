وظائف شاغرة لدى شركة تطوير للخدمات التعليمية في عدد من التخصصات

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أعلنت شركة تطوير للخدمات التعليمية (TALEMIA)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مهندس أمن الشبكات:

درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ، مع الشهادات ذات الصلة.

خبرة : 5-7 سنوات في مجال الشبكات وتشغيل الأنظمة وصيانتها.

مصمم تعليمي:

المهارات والخبرات:

خبره سنتين على الأقل في مجال التصميم التعليمي وإنتاج المحتوى التعليمي الرقمي.

معرفة عالية في تقنيات التعليم.

ماجستير في التصميم التعليمي أو تقنيات التعليم.

شهادات في برامج التعلم الالكتروني والتصميم التعليمي.

المعرفة التامة في استخدام :(Graphics) و (Microsoft Office).

طريقة التقديم: