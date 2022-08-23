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بين «الهيرويين والكوكايين».. ضبط نصف طن بدولة خليجية
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دولي

بين «الهيرويين والكوكايين».. ضبط نصف طن بدولة خليجية

بين «الهيرويين والكوكايين».. ضبط نصف طن بدولة خليجية
٠٢:١٦:٠٤ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت إحصائيات رسمية بدولة الكويت عن ضبط أكثر من 500 كيلوجرام من المخدرات المتنوعة منذ بداية أغسطس الجاري وحتى يوم أمس.

وتنوعت هذه الضبطيات بين الحشيش والهيرويين والكوكايين، والماريغوانا والحبوب المخدرة، إضافة إلى مسحوق مادة لاريكا المخدرة والمؤثرات الذهنية، ومادة القرطوم المخدرة وغيرها من المواد المخدرة.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد ضحايا الجرعات الزائدة ارتفع إلى نحو 80 مواطناً ومقيماً خلال العام الجاري أغلبيتهم من الشباب.

وبحسب صحيفة “القبس”؛ فإن العصابات الدولية تبتكر أساليب جديدة لإدخال شحنات المخدرات إلى البلاد عبر طرود بريدية ومواد غذائية وأجهزة كهربائية وغيرها من الوسائل.

لكن حيطة ويقظة الأجهزة المعنية نجحت في كشف هذه الممنوعات؛ وكان من اللافت ما رصدته الأجهزة الأمنية من نشاط ملحوظ للمروجين عبر وسائل التواصل لبيع منشطات عقلية للمراهقين والشباب، وجرى ضبط عدد من المتورطين في هذه النشاطات.

الكلمات الدلالية:
500 كيلو مخدرات الكويت حشيش وهيروين كوكايين ماريغوانا مخدرات

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