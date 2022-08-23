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بها 700 صفحة.. الأرشيف الوطني الأمريكي يستعيد 100 وثيقة سرية من منزل ترامب
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دولي

بها 700 صفحة.. الأرشيف الوطني الأمريكي يستعيد 100 وثيقة سرية من منزل ترامب

بها 700 صفحة.. الأرشيف الوطني الأمريكي يستعيد 100 وثيقة سرية من منزل ترامب
٠٢:١٠:٠٣ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

استعاد الأرشيف الوطني الأمريكي أكثر 100 وثيقة مصنفة كمستندات سرية وتضم ما يزيد مجموعه على 700 صفحة.

وتعد الوثائق كدفعة أولية تشمل خمسة عشر صندوقا تم استردادها؛ حيث توضح الأرقام الحجم الكبير للوثائق الحكومية السرية التي تم استردادها منذ أشهر من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

ويجري مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) تحقيقا موسعا في الاحتفاظ غير القانوني المحتمل بالسجلات من قبل الرئيس الأمريكي السابق، وكذلك إعاقة سير العدالة.

ووردت الأرقام الخاصة بالوثائق في خطاب أبلغت فيه ديبرا ستيدل وول، القائمة بأعمال قسم المحفوظات في الولايات المتحدة، محامي ترامب، إيفان كوركوران، بأن إدارة بايدن لن تحترم مزاعم الرئيس السابق بحق امتياز على الوثائق.

الكلمات الدلالية:
100 وثيقة الوطني الأمريكي دونالد ترامب قسم المحفوظات

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