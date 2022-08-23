الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ثاني حادث خلال أسبوع.. احتراق مستودع ذخيرة روسي قرب الحدود مع أوكرانيا
بين «الهيرويين والكوكايين».. ضبط نصف طن بدولة خليجية
بها 700 صفحة.. الأرشيف الوطني الأمريكي يستعيد 100 وثيقة سرية من منزل ترامب
شارة التحقق.. تطبيق تويتر يختبر ميزة جديدة
استشاري يحذر من خطورة الوجبات السريعة.. لا تطعمها أطفالك ولو بالمجان
الأحد القادم.. 33 ألف مدرسة تستقبل أكثر من 5 مليون طالب وطالبة لبداية العام الدراسي الجديد

دولي

ثاني حادث خلال أسبوع.. احتراق مستودع ذخيرة روسي قرب الحدود مع أوكرانيا

ثاني حادث خلال أسبوع.. احتراق مستودع ذخيرة روسي قرب الحدود مع أوكرانيا
٠٢:٢٤:٠٩ ص، الأربعاء، ٢٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

اندلع حريق في مستودع للذخيرة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مساء أمس الثلاثاء، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، حيث ذكر مسؤول محلي أن السبب هو ارتفاع درجة الحرارة.

وعلق فياتشيسلاف جلادكوف؛ حاكم منطقة بيلجورود، على الحادث بقوله:  إنه تم إجلاء السكان بالقرب من قرية تيمونوفو بعد أن بدأت الذخيرة في الاشتعال تلقائيا، مضيفا في بيان أنه لم يُصب أحد بأذى.

يذكر أنه قبل أيام، جرى إجلاء سكان تيمونوفو وسولوتي، على بعد 15 كيلومترا من أوكرانيا، بعد أن اشتعلت النيران في مستودع قريب للذخيرة.

هذا ولم يتضح من تصريحات جلادكوف ما إذا كان حريق أمس الثلاثاء قد حدث في نفس المستودع أم في الذخيرة التي جرى نقلها.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا حريق روسيا مستودع

مواد ذات صلة

المزيد
مسؤول يمني: استراتيجية واشنطن بشأن إيران فضحت الحوثيين

مسؤول يمني: استراتيجية واشنطن بشأن إيران فضحت الحوثيين

منذ 5 سنوات
الجيش الحر: 5٪ فقط من الغارات الروسية في سوريا تستهدف «داعش»

الجيش الحر: 5٪ فقط من الغارات الروسية في سوريا تستهدف «داعش»

منذ 7 سنوات
تركيا تعلن بدء عملية «عفرين» بقصف عبر الحدود السورية

تركيا تعلن بدء عملية «عفرين» بقصف عبر الحدود السورية

منذ 5 سنوات
مستشارة الرئيس الأوكراني: الرئيس موجود ويتجول يومياً بالعاصمة

مستشارة الرئيس الأوكراني: الرئيس موجود ويتجول يومياً بالعاصمة

منذ 6 أشهر

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *