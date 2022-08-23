ثاني حادث خلال أسبوع.. احتراق مستودع ذخيرة روسي قرب الحدود مع أوكرانيا

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اندلع حريق في مستودع للذخيرة في جنوب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مساء أمس الثلاثاء، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع، حيث ذكر مسؤول محلي أن السبب هو ارتفاع درجة الحرارة.

وعلق فياتشيسلاف جلادكوف؛ حاكم منطقة بيلجورود، على الحادث بقوله: إنه تم إجلاء السكان بالقرب من قرية تيمونوفو بعد أن بدأت الذخيرة في الاشتعال تلقائيا، مضيفا في بيان أنه لم يُصب أحد بأذى.

يذكر أنه قبل أيام، جرى إجلاء سكان تيمونوفو وسولوتي، على بعد 15 كيلومترا من أوكرانيا، بعد أن اشتعلت النيران في مستودع قريب للذخيرة.

هذا ولم يتضح من تصريحات جلادكوف ما إذا كان حريق أمس الثلاثاء قد حدث في نفس المستودع أم في الذخيرة التي جرى نقلها.