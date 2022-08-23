الأحد القادم.. 33 ألف مدرسة تستقبل أكثر من 5 مليون طالب وطالبة لبداية العام الدراسي الجديد

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أنهت أكثر من 33,500 مدرسة، استعدادها لاستقبال أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة، الأحد القادم لبداية العام الدراسي الجديد .

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلقت فيه وزارة التعليم الهوية البصرية لبداية العام الدراسي الجديد 1444هـ تحت شعار: “العالم ينتظرك”، احتفاءً بعودة الطلاب والطالبات إلى الدراسة، وتحفيزهم للانتظام في صفوفهم الدراسية في أول يوم للدراسة بكل همة ونشاط وجدية.

كما أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية قبل بداية العام الدراسي الجديد تحت شعار “حصتك من الصحة”، والتي تعنى بالتوعية عن البرامج الصحية المدرسية والسلوكيات الصحية السليمة للمجتمع المدرسي عبر الوسائل التوعوية ومختلف المنصات الإعلامية.

وتهدف الحملة إلى تعزيز السلوكيات الصحية للطلاب والطالبات، وتتضمن حملة العودة إلى المدرسة رسائل توعوية من أبرزها، ما يلي:

– التوعية بالبرامج الصحية المدرسية، وتشمل فحص الالتحاق بالصف الأول الابتدائي “فحص اللياقة”، الفحص الاستكشافي.

– متابعة حالة الطلاب في عيادات الصحة المدرسية.

– فيما تتضمن السلوكيات الصحية الواجب اتباعها للاستعداد للمدرسة، وتشمل النوم الصحي، الفطور الصباحي، الحقيبة والحذاء المدرسي المناسب، النشاط البدني، التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، والإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية.