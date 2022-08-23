شارة التحقق.. تطبيق تويتر يختبر ميزة جديدة

تواصل – فريق التحرير:

بدأ تطبيق التدوينات المصغرة “تويتر”، في اختبار ميزة جديدة لضمان أمن بيانات المستخدم، والتحقق من حقيقة المستخدمين.

وعلق الخبير التقني سالم الحربي، على هذه الميزة بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “يؤكد تويتر أنه يختبر شارة التحقق من رقم الهاتف شارة ملف تعريف جديدة للأشخاص الذين تحققوا من أرقام هواتفهم للسماح للأشخاص بإضافة سياق إلى حساباتهم”.

وأضاف الحربي أن تطبيق تويتر، يستهدف من هذه الميزة “التحقق من أن المستخدم الذي يحمل شارة التحقق من الهاتف ليس روبوتًا، وأنه إنسان حقيقي وحساب نشط”.