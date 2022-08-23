استشاري يحذر من خطورة الوجبات السريعة.. لا تطعمها أطفالك ولو بالمجان

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حذر د. عبدالله الذيابي استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، من خطورة الوجبات السريعة، خاصة على الأطفال.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر “تويتر”: “إن معرفة النتيجة يبعدك عن الخطر، فلو علمتَ ما تصنعه دهون وزيوت الوجبات السريعة والمقليات من ترسباتٍ داخل أوعية الدم، وتراكم الشحوم في الكبد، وغيرها من المخاطر لما تناولتها، ولا أطعمتها أطفالك”.

ونصح د. عبدالله الذيابي، الوالدين وأولياء الأمور بعدم تقديم هذه الأطعمة للأطفال ولو قدموها لك مجانا.