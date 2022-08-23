يحدث مرة بالمليون.. بريطانية تصاب بالدهشة بعدما وضعت توأما (أبيض وأسود)

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أصيبت أم بصدمة كبيرة عندما رأت أن التوأمين اللذين أنجبتهما يتميزان عن بعضهما البعض بشكل كبير فواحد أبيض والآخر أسود.

وأصيبت شانتيل، 29 عاما، بالذهول عندما أنجبت التوأمين بألوان بشرة مختلفة تماما إذ ولد أيون” بعيون خضراء وبشرة شاحبة، في حين أن ابنتها لها عيون بنية وبشرة أغمق.

ويمتلك التوأمان ألوانًا مختلفة تماما لدرجة أن شانتيل تقول إنها غالبا ما يسألها الآخرون من معارفها وأصدقائها هل كلاهما طفليك؟”

وبحسب متخصصون فإن مثل هذه الولادات نادرة جدا، وقد قدر خبراء الوراثة سابقًا هذه المواليد بواحدة من كل مليون.

وترجع شانتيل الاختلافات غير المعتادة بين التوأمين إلى هوياتها المختلطة من الأعراق وشريكها إذ إنها عرق مختلط بسبب وجود جد نيجيري من جانب والدتها، في حين أن والد التوأم أشتون، البالغ من العمر 29 عاما، نصف جامايكي ونصف اسكتلندي.