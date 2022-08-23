بمكافأة 3000 ريال.. تدريب على رأس العمل في تعليم الحدود الشمالية لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت إدارة تعليم الحدود الشمالية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر عن أكثر من 167 فرصة تدريبية لحملة الدبلوم والبكالوريوس عبر برنامج ( تمهير ) بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية ( هدف )، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

المسميات الوظيفية:

أخصائي موارد بشرية.

أخصائي تنظيم مؤتمرات.

مصمم جرافيك.

أخصائي تنظيم إداري.

مشرف مدخلي بيانات.

مصمم إعلان.

أخصائي دعم فني.

أخصائي توظيف.

وغيرها …

المؤهلات والخبرات:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

حاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا.

المزايا:

مكافأة 3,000 ريال لحملة البكالوريوس، 2,000 ريال لحملة الدبلوم.

تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

دورات تدريبية إلكترونية.

شهادة خبرة من هدف.

طريقة التقديم:

متاح التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/01/25هـ الموافق بالميلادي 2022/08/23م، ويستمر التقديم على الوظائف حتى يتم الإكتفاء بالعدد المطلوب.

للوصول للوظائف قم بتحديد منطقة الحدود الشمالية واسم المنشأة الإدارة العامة للتربية والتعليم:

رابط التقديم – (اضغط هنا).