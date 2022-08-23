الجيش اليمني: مقتل 5 جنود وإصابة 8 بخروق حوثية للهدنة خلال 48 ساعة

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 جنود وإصابة 8 بخروق حوثية للهدنة خلال 48 ساعة الماضية.

والثلاثاء الماضي أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني عن مقتل 81 مدنيًا وإصابة 331 آخرين، جراء الخروقات التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية للهدنة الأممية منذ بدء سريانها.

فيما أعلن الجيش اليمني وقتها عن مقتل 4 من جنوده وإصابة 19 آخرين بنيران مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني في بيان، إن قوات الجيش رصدت 235 خرقًا حوثيًا للهدنة الأممية في الفترة من 11 إلى 13 أغسطس في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجة والحديدة وتعز وأبين والضالع.

كما توزعت خروقات الحوثيين بين 61 خرقًا جنوب وغرب وشمال غربي مأرب، و47 خرقًا في محور حيس جنوب الحديدة، و34 خرقًا في جبهات محور تعز.

فيما ارتكبت المليشيا 33 خرقًا غرب محافظة حجة، و31 خرقًا في محور البرح، و12 خرقًا في جبهات محور الضالع، و8 خروقات في جبهات الجوف، و7 في جبهات محافظة صعدة، وخرقان في محور أبين، حسب “الحدث”.

وتنوّعت بقية الخروقات الحوثية، بحسب البيان، بين استهداف مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة والطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى أعمال حفر الخنادق وبناء التحصينات وحشد التعزيزات إلى مختلف الجبهات، ونشر الطائرات الاستطلاعية المسيرة في كافة الجبهات.