شاهد .. لحظة غرق يخت فاخر طوله 130 مترًا في لحظات

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نشرت وسائل إعلام، فيديو يوثق لحظة غرق يخت فاخر بالقرب من سواحل إيطاليا.

وتعرض اليخت الذي يصل طوله 130 قدما للغرق قبالة سواحل إيطاليا بعد أن أبحر من “جاليبولي” إلى ميلانسو في صقلية طوال الليل يوم السبت الماضي.

وأرسل قبطان اليخت – وفقا لـ “الديلي ميل” نداء استغاثة بوجود ثقب في مؤخرة اليخت ودخول الماء إليه.

وأظهر مقطع فيديو لحظة ابتلاع الماء لليخت بالكامل، حيث بدأ يميل على جانبه ثم غرق نصفه الأخير ثم اختفى تماما.

وتمكن خفر السواحل من إنقاذ الركاب وجميعهم من الجنسية الإيطالية وتم إخراجهم إلى بر الأمان ومحاولة إنقاذ اليخت الذي غرق سريعا في الماء.