الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
أطعمة فاخرة في صندوق للقمامة.. مقطع يفجر موجة من الجدل!!
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أطعمة فاخرة في صندوق للقمامة.. مقطع يفجر موجة من الجدل!!

أطعمة فاخرة في صندوق للقمامة.. مقطع يفجر موجة من الجدل!!
١١:٠١:٥٨ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشف فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن ظاهرة خطيرة وهي ليست فقط في رمي بقايا الطعام في صناديق القمامة، ولكن هذه المرة كانت أطباق مغلفة من الحلويات والأطعمة الفاخرة تم رميها بدم بارد في صندوق القمامة.

أثار المشهد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحدهم بقوله: ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا؛ نعوذ بالله من زوال نعمته وتحول عافيته، وفجاءة نقمته، وجميع سخطه.

وعلق آخر: “الذي يطبخ ما يزيد على حاجته ثم يرمي الزيادة في القمامة، يدخل في باب المسرفين الذين لا يحبهم الله، فما بال هؤلاء يلقون بهذه الأشياء في القمامة، حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وقال آخر” لماذا لا يشكر الله على النعمة؟ ولماذا لم يأخذ الزائد إلى الفقير والمحتاج، وهو يعلم أن إتلاف الطعام مع وجود المحتاج حرام ومعصية؟”.

وهنا يحضرنا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة”.

الكلمات الدلالية:
أطعمة فاخرة الإسراف رمي الطعام صناديق القمامة

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