أهم 10.. موجز أخبار اليوم الثلاثاء

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:

تحذير عاجل من جامعة جازان: «حتى لا تقعوا ضحية»

أصدرت جامعة جازان بيانًا عاجلًا، حذرت فيه الطلبة، من جروبات تنتحل اسمها بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق تليجرام، مؤكدة اتخاذ.. المزيد هنا :

هل المخالفات على مالك المركبة تمنع من نقل الملكية؟ المرور يجيب

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات على مالك السيارة لا يمنع نقل ملكية المركبة.

جاء ذلك في رد على سؤال.. اقرأ المزيد هنا :

قرار بتمكين أبناء الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي من التعليم

أعلنت وزارة التعليم، تمكين أبناء الفئات الموجودة في المملكة بشكل غير نظامي من التعليم للعام الدراسي الجديد.. المزيد هنا :

فيديو يوثق أعمال تخريب بمحطات مترو الرياض.. شهود عيان يكشفون السر

علق الكاتب الصحفي خلف الخميسي، اليوم الثلاثاء، على حالات التخريب التي شهدتها بعضا من محطات مترو الرياض.. المزيد هنا:

حريق هائل بأحد المجمعات الكبرى بالكويت (فيديو)

اندلع حريق هائل في أحد أجزاء مجمع 360 التجاري؛ بالقرب من الدائري السادس السريع بالكويت.. المزيد هنا:

الرياض.. ضبط عمالة صينية تغش مضخات المياه بـ «صنع في إيطاليا» (فيديو)

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من ضبط عدد من الوافدين الصينين الذين مارسوا غش مضخات المياه بتغيير هوية بلد الصنع.. المزيد هنا :

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول أول طائرة إغاثة من المملكة للخرطوم (صور)

وصلت أول طائرة إغاثة من المملكة للخرطوم، ضمن الجسر الجوي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.. المزيد هنا :

الشرطة تقبض على الجاني لقتله مواطنة في الباحة

تمكنت شرطة الباحة من القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل، بعد أن باشرت الشرطة بلاغًا عن تعرض مواطنة للقتل، على يد أحد أقاربها.. المزيد هنا :

العدل الأمريكية: استعادة 150 وثيقة سرية حساسة من منزل “ترامب”

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن وزارة العدل أكدت استعادة 150 وثيقة سرية حساسة من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.. المزيد هنا :

بالخطوات.. طريقة التسجيل برقم الهُوية للطلاب وأولياء الأمور في نظام نور

دلا من الطرق التقليدية، أتاحت وزارة التعليم، التقديم والاستعلام من خلال المنصة الإلكترونية التابعة لنظام نور التعليمي.. المزيد هنا :