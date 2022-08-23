الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
رئيس أوكرانيا: لن نوقف إطلاق النار وسنستعيد «القرم» بأي وسيلة
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دولي

رئيس أوكرانيا: لن نوقف إطلاق النار وسنستعيد «القرم» بأي وسيلة

رئيس أوكرانيا: لن نوقف إطلاق النار وسنستعيد «القرم» بأي وسيلة
١٠:٠٨:١٥ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عزم أوكرانيا على استعادة شبه جزيرة القرم من روسيا بأي وسيلة كانت.

وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستفرض سيطرتها على شبه جزيرة القرم الروسية “من تلقاء نفسها دون التشاور مع دولة أخرى”.

وأضاف رئيس أوكرانيا، خلال مؤتمر صحفي عقب “قمة منصة القرم الدولية” إن أوكرانيا ستسيطر على شبه جزيرة القرم من روسيا بـ”أي طريقة تراها مناسبة، ولهذا لا تحتاج إلى التشاور مع الدول الأخرى”.

وأضاف: “في المكان الذي نحن فيه، لسنا مستعدين لوقف إطلاق النار، وأوضحنا أنه لن يكون هناك مينسك-3″، مضيفا “قبل الشتاء، نريد.. أشياء كثيرة”.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا القرم جزيرة القرم روسيا

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