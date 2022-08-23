الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الهند تعلن إقالة 3 ضباط أطلقوا صاروخًا بالخطأ على باكستان
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دولي

الهند تعلن إقالة 3 ضباط أطلقوا صاروخًا بالخطأ على باكستان

الهند تعلن إقالة 3 ضباط أطلقوا صاروخًا بالخطأ على باكستان
٠٩:٤٥:١٧ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلن سلاح الطيران الهندي، اليوم الثلاثاء، إقالة ثلاثة ضباط لإطلاقهم صاروخا على باكستان بطريق الخطأ في مارس الماضي، وهو ما اعتبرته إسلام أباد إهمالا يتسبب في عواقب وخيمة .

 

وقال سلاح الطيران في بيان له نشرته وسائل إعلام عالمية اليوم إن لجنة تحقيق تم تشكيلها للتحقيق في وقائع القضية بما في ذلك تحديد المسؤولية عن الحادث.

وأضاف أن اللجنة توصلت إلى أن عدم التزام ثلاثة ضباط بإجراءات التشغيل القياسية أدى إلى إطلاق الصاروخ بطريق الخطأ.

وكانت وزارة الدفاع الهندية قد أعلنت أن الجيش الهندي عن طريق الخطأ صاروخا باتجاه باكستان، في شهر مارس.

في حين حذرت باكستان الهند، قائلة: “إنه يتعين عليها أن تدرك العواقب الوخيمة الناجمة عن مثل هذا الإهمال، وأن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب تكرار هذه الانتهاكات مستقبلا”.

الكلمات الدلالية:
إقالة 3 ضباط الهند باكستان صاروخ

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