الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بـ «صندوق الاستثمارات العامة (PIF)»
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فرص

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بـ «صندوق الاستثمارات العامة (PIF)»

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بـ «صندوق الاستثمارات العامة (PIF)»
١٠:١٠:١٠ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقاً للشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

المسمىات الوظيفية:

ـ نائب الرئيس للمؤسسات المالية
ـ علاقات المستثمرين

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في المالية
ـ 7 سنوات في دور علاقات المستثمرين في صناعة الخدمات المالية
ـ إتقان عالي في مجموعة MSOffice و Bloomberg
ـ تم التطعيم بالكامل ضد COVID-19

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات: رابط التقديم: اضغط هنا

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صندوق الاستثمارات العامة علاقات المستثمرين فرص وظائف شاغرة

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