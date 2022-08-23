لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بـ «صندوق الاستثمارات العامة (PIF)»

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقاً للشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:

المسمىات الوظيفية:

ـ نائب الرئيس للمؤسسات المالية

ـ علاقات المستثمرين

المؤهلات والخبرات:

ـ درجة البكالوريوس في المالية

ـ 7 سنوات في دور علاقات المستثمرين في صناعة الخدمات المالية

ـ إتقان عالي في مجموعة MSOffice و Bloomberg

ـ تم التطعيم بالكامل ضد COVID-19

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات: رابط التقديم: اضغط هنا