لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية شاغرة بـ «صندوق الاستثمارات العامة (PIF)»
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، وفقاً للشروط والتفاصيل الوظيفية التالية:
المسمىات الوظيفية:
ـ نائب الرئيس للمؤسسات المالية
ـ علاقات المستثمرين
المؤهلات والخبرات:
ـ درجة البكالوريوس في المالية
ـ 7 سنوات في دور علاقات المستثمرين في صناعة الخدمات المالية
ـ إتقان عالي في مجموعة MSOffice و Bloomberg
ـ تم التطعيم بالكامل ضد COVID-19
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات: رابط التقديم: اضغط هنا