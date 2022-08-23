السديس يوجه إدارتي معهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي بالتوسع في عملية القبول

تواصل – فريق التحرير:

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس إدارتي معهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي (الرجال والنساء) التوسع في القبول إسهامًا في نشر رسالة الحرمين العلمية على منهج الاعتدال والوسطية.

وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص على تطوير المنظومة التعليمية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك إيماناً منها بدور العلم، وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح.

وحث الشيخ السديس على أهمية بذل قصارى الجهد في توفير الوسائل المعينة لطلاب العلم وتحصيلهم العلم النافع بأرقى وأفضل الوسائل والإمكانات انطلاقًا من توجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله -.