الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الأرصاد توضح ذروة ارتفاع درجات الحرارة
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محليات

الأرصاد توضح ذروة ارتفاع درجات الحرارة

الأرصاد توضح ذروة ارتفاع درجات الحرارة
١٠:٠٥:١٤ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حذر المركز الوطني للأرصاد، من أوقات ارتفاع ذروة درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضح أن ذروة ارتفاع درجة الحرارة، هي الفترة من 12 ظهرا إلى 3 عصرا، حيث تستمر درجات الحرارة في الارتفاع طوال النهار بسبب تلقي الأرض حرارة أكثر في فصل الصيف.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة، أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
الأرصاد الصيف الطقس درجات الحرارة

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