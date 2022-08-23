الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو .. طريقة مذهلة لتقشير البيض بكل سهولة
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الفيديو

بالفيديو .. طريقة مذهلة لتقشير البيض بكل سهولة

بالفيديو .. طريقة مذهلة لتقشير البيض بكل سهولة
٠٨:٥٤:٥١ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

هناك عدد من الطرق السهلة جدا لتقشير البيض بلا ازعاج يذكر؛ تغنيك عن الطريقة التلقيدية العادية عبر إزالة أجزائه رويدا رويدا.

ولعل أسهل تلك الطرق هي الطريقة التي يستخدمها الناس ويستعينون فيها بقطع الليمون.

ويظهر فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ طريقة بسيطة للغاية لتقشير البيض المسلوق في غضون ثوان، وذلك عبر وضع البيض في الوعاء ثم إضافة شرائح من الليمون وتركها تغلي مع البيض.

وبعد الانتهاء من سلق المكونات بين 7 إلى 11 دقيقة، ستنزلق القشرة على الفور، بطريقة تدعو فعلا إلى الذهول.

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تقشير البيض سلق البيض طريقة مذهلة قطع الليمون

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