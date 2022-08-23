المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتأهب للعام الجديد.. إليكم رابط البرامج التدريبية والتسجيل

تواصل – فريق التحرير:

تأهبت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منذ وقت مبكر، لبدء العام التدريبي الجديد 1444هـ.

وتفصيلا، عقدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اجتماعها الدوري الـ13 لمديري الإدارات العامة للتدريب التقني والمهني بالمناطق؛ للوقوف على جاهزية الميدان.

الاستعداد للعام الجديد

وناقش الاجتماع، آخر المستجدات للاستعداد لبدء العام التدريبي الجديد 1444هـ، واستعراض الخطط التشغيلية في ضوء التحول لنظام الفصول الثلاثة.

من جهته، حث محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد الجميع على الالتزام بتطبيق معايير الجودة ورفع مستوي الكفاءة التشغيلية بالمنشأة التدريبية، والجاهزية الكاملة لإجراءات التحول لنظام الفصول الثلاثة.

واستعرض الفهيد خلال الاجتماع دور الإدارات العامة بالمناطق في الإشراف والمتابعة لجاهزية الميدان التدريبي وعرض الخطط التشغيلية السنوية للإدارات العامة بالمناطق، واستعرض خلال الاجتماع آخر المستجدات لإعمال التحول لنظام الفصول الثلاثة.

جودة العملية التعليمية

بدوره أشار نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة، في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور عبدالله المرزوق إلى أهمية الدور الذي تؤديه إدارات التدريب التقني والمهني في المناطق من متابعة وإشراف على المنشآت التدريبية، وتقديم الدعم لتحسين الأداء وضمان جودة العملية التدريبية خلال العام، وعن الترتيبات التنظيمية لعودة التدريب في جميع المنشآت التدريبية ولجميع البرامج الصباحية والمسائية.

في السياق ذاته، أنهت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تطوير مناهجها وخططها التدريبية وتهيئة الميدان للتحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة للعام التدريبي المقبل، للاستثمار الأمثل لجميع الموارد المتاحة.

اقرأ أيضا

نظرًا للإقبال الكبير.. تمديد فترة التسجيل في برامج التدريب التقني

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، أن تدشين الخطة الاستراتيجية للتعليم والتدريب سيكون لها أثر في مواكبة مرحلة التحولات النوعية التي تعيشها المملكة، وسيسهم في رفع جودة المخرجات وإضافة مهارات نوعية مستمرة ومركزة، حيث سيكون المتدرب في رحلة تدريبية ميسرة، كما سيسهم في تحقيق الاستقرار من خلال الموازنة بين الجوانب النظرية والتطبيقية، ويساعد في تطوير الخطط التدريبية ورفع جودة المخرجات.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا التحول لنظام الفصول الدراسية الثلاثة على الكليات التقنية والمعاهد الثانوية الصناعية، مؤكدًا على وجود خطة لتهيئة الميدان وتعريفهم بهذا التغيير والميزات التي سيحققها مما يسهل عملية التغير وتطبيق هذا النظام بالجودة والسلاسة المطلوبة وتفعيل قنوات التواصل لتحقيق التحول بالجودة المطلوبة.

بوابة القبول والتسجيل

وقبل أسابيع، فتحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالقصيم بوابة القبول والتسجيل لبرامج البكالوريوس للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1444هـ إلكترونياً، لخريجي دبلوم الكليات التقنية، ودبلوم كلية الاتصالات، والدبلوم التقني من خارج المملكة، ودبلوم معاهد الشراكات الاستراتيجية والدرجة الجامعية المتوسطة في العلوم، بالإضافة إلى الدبلوم فوق الثانوي من معهد الإدارة، ودبلوم التخصصات الصحية، ودبلوم كلية المجتمع، ودبلوم معاهد التدريب الأهلي، ودبلوم كليات التميز.

ويمكن معرفة جميع البرامج التدريبية الخاصة بمؤسسة التدريب التقني والمهني والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (https://www.tvtc.gov.sa/)

اقرأ أيضا:

مجلس الوزراء يقر تعيينات جديدة في «التدريب التقني» و«الاتصالات والمعلومات »