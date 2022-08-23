وظائف شاغرة في «التعدين».. الشروط ورابط التقديم

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة التعدين (معادن) عبر موقعها الرسمي ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:

المسميات الوظيفية:

1- أخصائي علاقات الموظفين 1

درجة البكالوريوس ذات الصلة

خبرة 4 سنوات خبرة ذات صلة

2- أخصائي أول ، علاقات الموظفين II

درجة البكالوريوس ذات الصلة

خبرة 6 سنوات خبرة ذات صلة

3- مدير DAP II

بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه في الهندسة (تخصص محدد) + سنتان في M6 (مهندس أول)

خبرة 5 سنوات خبرة ذات صلة في صناعة التعدين

4- مساعد إداري أول

درجة البكالوريوس ذات الصلة

5- متخصص ، RCA

دبلوم تقني + سنتان تقني أول

دبلوم تقني متقدم + سنة تقني أول

خبرة 10 سنوات خبرة ذات صلة (تخضع للتأهيل)

6- رئيس قسم علاقة الموظف

درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها

ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا)