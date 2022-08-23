وظائف شاغرة في «التعدين».. الشروط ورابط التقديم
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أعلنت شركة التعدين (معادن) عبر موقعها الرسمي ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في المملكة، وذلك وفقاً للمسميات الوظيفية التالية:
المسميات الوظيفية:
1- أخصائي علاقات الموظفين 1
درجة البكالوريوس ذات الصلة
خبرة 4 سنوات خبرة ذات صلة
2- أخصائي أول ، علاقات الموظفين II
درجة البكالوريوس ذات الصلة
خبرة 6 سنوات خبرة ذات صلة
3- مدير DAP II
بكالوريوس / ماجستير / دكتوراه في الهندسة (تخصص محدد) + سنتان في M6 (مهندس أول)
خبرة 5 سنوات خبرة ذات صلة في صناعة التعدين
4- مساعد إداري أول
درجة البكالوريوس ذات الصلة
5- متخصص ، RCA
دبلوم تقني + سنتان تقني أول
دبلوم تقني متقدم + سنة تقني أول
خبرة 10 سنوات خبرة ذات صلة (تخضع للتأهيل)
6- رئيس قسم علاقة الموظف
درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة أو ما يعادلها من مؤسسة معترف بها
ما لا يقل عن 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا)