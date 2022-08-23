الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
احتمالات «أوبك+» لتخفيض إنتاجها يشعل أسواق النفط
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اقتصادية

احتمالات «أوبك+» لتخفيض إنتاجها يشعل أسواق النفط

احتمالات «أوبك+» لتخفيض إنتاجها يشعل أسواق النفط
٠٨:٣٤:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت تسعة مصادر في أوبك اليوم الثلاثاء أن قرار أوبك + بتخفيض إنتاج النفط قد لا يكون قريبا، وأن أية ترتيبات ستتزامن مع عودة خام النفط الإيراني إلى أسواق النفط، في حال نجاح المفاوضات وإبرام طهران اتفاقا بشأن ملفها النووي.

ووفقا لوكالة رويترز، وخوفا من احتمال إحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 الذي قد يوفر كميات إضافية في سوق النفط المتضررة بالفعل، فقد أشارت مصادر أوبك إلى أنها مستعدة لخفض الإنتاج إذا شهدت سوق النفط تخمة.

وجاءت التوقعات إثر تصريحات وزير الطاقة بالمملكة في وقت مبكر من الجلسة أن أوضاع سوق النفط التي أصبحت لا تتماشي مع معايير العرض والطلب القياسية قد تدفع المنظمة على خفض إنتاجها من النفط بالاجتماع القادم.

ودفعت الأنباء النفط إلى الصعود بشكل كبير وتوسيع مكاسبه، حيث ارتفع خام برنت بواقع 3.17% إلى 99.46 دولارا للبرميل.

كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 3.75% ليسجل 93.41 دولارا للبرميل.

الكلمات الدلالية:
أوبك اتفاق إيران سوق النفط عرض وطلب نجاح مفاوضات إيران

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