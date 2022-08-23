عودة الاستفزاز.. نائب بالحزب الحاكم في الهند يُسئ للنبي ﷺ والاحتجاجات تُجبر الشرطة على اعتقاله

تواصل- وكالات:

بعد أسابيع من تصريحات مسؤولة كبيرة في الحزب الحاكم بالهند، أوقعت البلاد في عاصفة دبلوماسية، أثارت تصريحات جديدة “مستفزة” كونها مسيئة للنبي محمد – صلى الله عليه وسلم- أطلقها راجا سينغ الناب في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في البلاد، غضبا واسعًا.

وفي مدينة حيدر أباد الجنوبية، تجمع مئات المسلمين، اعتراضًا على هذه التصريحات، للمطالبة باعتقاله، وهو ما دفع الشرطة إلى التحرك واعتقال النائب خوفًا من تزايد الاحتجاجات.

وكان العضو في الحزب الحاكم، الذي عُرف بخطبه التحريضية قد نشر في اليوم نفسه تسجيل فيديو قالت تقارير إعلامية إنه تضمن تصريحات مهينة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ضابط كبير في شرطة ولاية تيلانغانا اعتقال سينغ في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء.

ويأتي اعتقال سينغ بعد أسابيع من تسبب المتحدثة البارزة باسم حزب بهاراتيا جاناتا باحتجاجات في أنحاء الهند ودول مجاورة بسبب تصريحات تناولت فيها العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصغر زوجاته خلال نقاش في برنامج متلفز.

يذكر أن الحزب الحاكم علّق عضوية، نوبور شارما، وهي إحدى أعضائه في يونيو الماضي بعدما دفعت تصريحاتها حكومات نحو 20 دولة إلى استدعاء السفراء الهنود لديها للتوضيح.