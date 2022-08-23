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الرياض.. ضبط عمالة صينية تغش مضخات المياه بـ «صنع في إيطاليا» (فيديو)
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محليات

الرياض.. ضبط عمالة صينية تغش مضخات المياه بـ «صنع في إيطاليا» (فيديو)

الرياض.. ضبط عمالة صينية تغش مضخات المياه بـ «صنع في إيطاليا» (فيديو)
٠٨:١٢:٥٦ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة من ضبط عدد من الوافدين الصينين الذين مارسوا غش مضخات المياه بتغيير هوية بلد الصنع.

وأوضحت وزارة التجارة، أنه تم ضبط 40 ألف منتج مغشوش داخل مستودع تديره عمالة صينية، في أحد مواقع المستودعات جنوب الرياض.

وفي التفاصيل، أوضح محمد الشهري المشرف الميداني لفريق الوزارة للحملات الأمنية المشتركة، لـ “الإخبارية” أنه تم رصد الموقع والتحري عن الموقع ومداهمته.

وأضاف أن العمالة الصينية كانت تقوم باستيراد مضخات مياه صينية ويتم نزع الاستيكر الحديدي لبلد المنشأ (الصين) ووضع استيكر مكتوب عليه (صنع في إيطاليا)، بهدف غش المستهلك.

الكلمات الدلالية:
بلع الصنع عمالة صينية مضخات المياه وزارة التجارة

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