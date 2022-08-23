مستشفى الرس العام ينجح في إنقاذ طفل مصاب بكسور بالجمجمة بسبب حادث دهس

تواصل- واس:

تمكّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى الرس العام من إنقاذ طفل بعد تعرضه لحالة دهس سيارة، حيث تبين بعد الكشف عليه وجود كسر متفتت بالجمجمة، وتهتك بنسيج المخ.

وقد أُجريت له عملية خياطة النسيج المغلف للمخ، وإصلاح كسور الجمجمة من قبل أطباء المخ والأعصاب والجراحة، حيث تكلّلت العملية بالنجاح ولله الحمد.

من جانب آخر بلغ عدد العمليات الصغرى التي أُجريت في المستشفى 1150عملية , فيما بلغ عدد العمليات الكبرى 1352 عملية وذلك خلال النصف الأول للعام 2022م.