«الأمن العام» يكشف 8 حالات لـ«الجرائم المعلوماتية»

تواصل- فريق التحرير:

كشف الأمن العام، عن 8 جرائم تقع تحت طائلة الجرائم المعلوماتية، داعيًا إلى الإبلاغ عن مرتكبيها.

وأوضح الأمن العام في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هذه الجرائم المعلوماتية والتي تشمل:

1- المساس بالحياة الخاصة.

2- انتحال صفة غير صحيحة.

3- إنشاء موقع لمنظمات إرهابية.

4- الاحتيال المالي.

5- الابتزاز.

6- التشهير بالآخرين.

7- الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية.

8- الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني.

ودعا الأمن العام للإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عن طريق مراجعة أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلمنا أمن، أو الاتصال على الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، أو الاتصال على 999 في بقية مناطق المملكة.