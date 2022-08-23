شاهد.. موجة غبار كثيف تحجب الأفق على طول الساحل بالليث

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق أجواء مغبرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة على طول الساحل بمركز الشواق في الليث والمراكز التابعة لها.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.

وتشمل الحالة، أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة تتحول تدريجياً شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.