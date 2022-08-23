الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الأمم المتحدة: دولة عربية خامس أكثر الدول المتضررة من تغير المناخ
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دولي

الأمم المتحدة: دولة عربية خامس أكثر الدول المتضررة من تغير المناخ

الأمم المتحدة: دولة عربية خامس أكثر الدول المتضررة من تغير المناخ
٠٧:٠٢:١٤ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أكدت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كورين فلايشر، اليوم الثلاثاء، أن العراق خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ.


وذكرت وفقا لبيان نشره موقع بعثة الأمم المتحدة في العراق: “تشرفنا بلقاء الرئيس العراقي برهم صالح، وسط الأولويات العاجلة في العراق، خامس أكثر البلدان تضررا من أزمة المناخ”.

وأضافت: “اتفقنا على أن المناخ هو حالة طوارئ، ومن دون اتخاذ إجراءات فورية، ستستمر في التسبب بتهجير آلاف الأشخاص بحثا عن فرص أفضل”.

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة العراق تغير المناخ دولة عربية

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