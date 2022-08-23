الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
حريق هائل بأحد المجمعات الكبرى بالكويت (فيديو)
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حريق هائل بأحد المجمعات الكبرى بالكويت (فيديو)

حريق هائل بأحد المجمعات الكبرى بالكويت (فيديو)
٠٦:٥٩:٥٣ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

اندلع حريق هائل في أحد أجزاء مجمع 360 التجاري؛ بالقرب من الدائري السادس السريع بالكويت.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السيطرة الكملة على الحريق الذي اندلع داخل مجمع 360.

وفي التفاصيل، تلقت شرطة إطفاء السرة، بلاغا بوقوع حريق هائل في مجمع 360 الجديد التجاري.

وانتشرت أنباء تؤكد أن الحريق تسبب في ضرر بالغ داخل فرع شركة “ايكيا” والسينما المتواجدة في المجمع الذي تم تدشينه في عام 2009، على مساحة تصل لـ”82 ألف متر مربع”؛ ووقع الحريق عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الكويت.

 

الكلمات الدلالية:
الكويت حريق هائل شركة إيكيا مجمع 360 تجاري

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