بيان تحذيري من النيابة العامة بشأن المشغولات الثمينة

تواصل- فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن المصالح المحمية جزائيا تجاه مشغولات المعادن الثمينة، تستوجب أن تدمغ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة “مطلي”.

وأضافت في بيان عبر حسابها على “تويتر”، موضحة عقوبة كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمنية أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

وأشارت إلى أن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى أربعمائة ألف ريال.