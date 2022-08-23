الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
بيان تحذيري من النيابة العامة بشأن المشغولات الثمينة
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محليات

بيان تحذيري من النيابة العامة بشأن المشغولات الثمينة

بيان تحذيري من النيابة العامة بشأن المشغولات الثمينة
٠٦:٣٤:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن المصالح المحمية جزائيا تجاه مشغولات المعادن الثمينة، تستوجب أن تدمغ وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية، ودمغ الأصناف الملبسة والمطعمة برقم يبين نسبة المعدن الثمين النقي الذي تحتويه مقروناً ببيان نوعه، ودمغ الأصناف المطلية بكلمة “مطلي”.

وأضافت في بيان عبر حسابها على “تويتر”، موضحة عقوبة كل من غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمنية أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.

وأشارت إلى أن العقوبة هي السجن مدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى أربعمائة ألف ريال.

الكلمات الدلالية:
الغش المشغولات الثمنية النيابة العامة عقوبة الغش

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