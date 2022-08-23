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فيديو يوثق أعمال تخريب بمحطات مترو الرياض.. شهود عيان يكشفون السر

فيديو يوثق أعمال تخريب بمحطات مترو الرياض.. شهود عيان يكشفون السر
٠٦:٢٧:٤٩ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

علق الكاتب الصحفي خلف الخميسي، اليوم الثلاثاء، على حالات التخريب التي شهدتها بعضا من محطات مترو الرياض.

وقال الخميس، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “هناك فئة حاقدة تقف خلف التخريب للممتلكات العامة وأجهزة محطات مترو الرياض جزء منها”.

في سياق متصل، نشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو وثقت من خلاله أعمال التخريب التي تعرضت لها محطات مترو الرياض.

وأكد شهود عيان وفقا لـ”الإخبارية”، أن محاولات العبث وما حدث في بعض محطات مترو الرايض متكررة ومتعمدة، كما طالبوا من الجهات المعنية وضع حد لهذه الممارسات العبثية.

 

الكلمات الدلالية:
أعمال تخريب الإخبارية الرياض مترو الرياض

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