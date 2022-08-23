برابط الاستعلام.. أمانة المدينة المنورة تعلن أسماء المقبولين نهائيا لوظائف البلديات
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن أسماء المقبولين النهائي للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف التابعة للبلديات الخارجية لها والمعلن عنها بتاريخ 1443/08/28هـ – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
– مهندس معماري
– مهندس مدني
– مهندس تخطيط
– مهندس زراعي
– مهندس حاسب آلي
– مهندس كهربائي
– باحث قضايا
– رسام معماري
– فني زراعي
– مساح
– مراقب انشاءات
رابط الاستعلام:
– للاطلاع على قائمة الأسماء (المقبولين نهائيا): اضغط هنا