الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
برابط الاستعلام.. أمانة المدينة المنورة تعلن أسماء المقبولين نهائيا لوظائف البلديات
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محليات

برابط الاستعلام.. أمانة المدينة المنورة تعلن أسماء المقبولين نهائيا لوظائف البلديات

برابط الاستعلام.. أمانة المدينة المنورة تعلن أسماء المقبولين نهائيا لوظائف البلديات
٠٦:٢٤:٢٩ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن أسماء المقبولين النهائي للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف التابعة للبلديات الخارجية لها والمعلن عنها بتاريخ 1443/08/28هـ – وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

– مهندس معماري
– مهندس مدني
– مهندس تخطيط
– مهندس زراعي
– مهندس حاسب آلي
– مهندس كهربائي
– باحث قضايا
– رسام معماري
– فني زراعي
– مساح
– مراقب انشاءات

رابط الاستعلام:

– للاطلاع على قائمة الأسماء (المقبولين نهائيا): اضغط هنا

الكلمات الدلالية:
أسماء المقبولين أمانة المدينة المنورة رابط الاستعلام وظائف البلديات

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