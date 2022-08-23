الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الصحة العالمية تعلن عودة الفيروس المرعب في هذه الدولة
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دولي

الصحة العالمية تعلن عودة الفيروس المرعب في هذه الدولة

الصحة العالمية تعلن عودة الفيروس المرعب في هذه الدولة
٠٦:١٣:٤٦ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل-واس :

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عودة ظهور فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجلت حالة إصابة مؤكدة لإمرأة تبلغ 46 عاما في شمال كيفو وتوفيت جراء الإصابة بالفيروس.

وأظهرت التحليلات أن السلالة المتسببة في الإصابة تعود إلى السلالة التي تفشت في البلاد ما بين عامي ٢٠١٨ و ٢٠٢٠ .

ويعمل موظفو المنظمة مع السلطات المحلية على وقف انتشار الفيروس، وحددوا ١٦٠ مخالطا تتم مراقبة صحتهم عن كثب.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في أفريقيا ماتشيديسو مويتي إن السلطات في شمال كيفو نجحت في إيقاف تفشي العديد من حالات إيبولا، وأن البناء على هذه الخبرات سيؤدي إلى السيطرة على المرض بسرعة.

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الصحة العالمية عودة أيبولا فيروس إيبولا فيروس مرعب

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