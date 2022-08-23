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وظائف شاغرة بـ «شركة تطوير التعليم القابضة» المملوكة لصندوق الاستثمارات
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فرص

وظائف شاغرة بـ «شركة تطوير التعليم القابضة» المملوكة لصندوق الاستثمارات

وظائف شاغرة بـ «شركة تطوير التعليم القابضة» المملوكة لصندوق الاستثمارات
٠٥:١٨:١٧ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة (المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة) عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض، الخبر، مكة المكرمة، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مقدم رعاية
ـ معلم تربية خاصة
ـ مستشار مالي
ـ مدير مشروع أول
ـ مدير برنامج
ـ مدير محفظة
ـ منسق مشروع
ـ مستشار مشتريات
ـ مستشار تعليمي
ـ مدير مركز التربية الخاصة
ـ مستشار
ـ مستشار في وكالة الموارد البشرية
ـ محاسب
ـ منسق إداري
ـ أخصائي أمن وسلامة
ـ أخصائي نفسي

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءًا من تاريخ 23 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: اضغط هنا

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