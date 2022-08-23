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محليات

هل المخالفات على مالك المركبة تمنع من نقل الملكية؟ المرور يجيب

هل المخالفات على مالك المركبة تمنع من نقل الملكية؟ المرور يجيب
٠٥:٢٣:٢٤ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات على مالك السيارة لا يمنع نقل ملكية المركبة.

جاء ذلك في رد على سؤال ورد فيه “السلام عليكم عندي سيارة أريد أبيعها وعلي مخالفات هل اقدر أبيعها وهل أستطيع تجديد الاستمارة والفحص وعليّ مخالفات؟

وأجابت الإدارة العامة للمرور بقولها “مرحباً بك، وجود المخالفات على المالك لا يمنع نقل ملكية المركبة شريطة سريان رخصة السير والفحص الدوري. يسعدنا تواصلك”.

وفي وقت سابق، أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تصريح القيادة المؤقت لا يعد رخصة، ولا يمكن السفر بالمركبة من خلاله إلى خارج المملكة.

وأكدت الإدارة عبر حسابها على تويتر، أن “حامل تصريح القيادة المؤقت بإمكانه قيادة المركبة داخل المملكة فقط. نشكر تواصلك”.

توضيح المرور جاء ردًا على سؤال كان نصه: “هل يمكن لمقيم عمره 17 سنة يملك تصريحًا بالقيادة، الانتقال إلى خارج المملكه بسيارة سعودية، واعتبار التصريح رخصة؟”.

وسبق أن أعلنت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، خطوات إسقاط المركبات التالفة أو المهملة إلكترونيًا عبر منصة أبشر بشكل سهل وميسر.

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المخالفات المرورية المرور مالك المركبة نقل ملكية المركبة

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