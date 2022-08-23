سفارة أمريكا في أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة كييف فورًا.. ما الأمر؟

تواصل – فريق التحرير:

دعت السفارة الأمريكية في كييف مواطنيها للمغادرة بشكل فوري، وذلك تجنًبا لأي تصعيد عسكري روسي.

وأكدت أن روسيا قد تضرب منشآت مدنية ومبانٍ حكومية في أوكرانيا، محذرة من ضربات روسية مكثفة على أوكرانيا في الأيام المقبلة.

فيما قررت وزارة التجارة الأمريكية، إدراج 7 كيانات صينية ضمن قائمة الكيانات التي تتصرف بما يتعارض مع الأمن القومي.

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وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف أبدًا بضم روسيا غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، وأنه يعمل بلا كلل مع أوكرانيا لفضح انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين ودعم الضحايا.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية، إلى أنها تسلمت موافقة مبدئية من وزير خارجية روسيا لإرسال بعثة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية، أنها تمكنت من إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي، وشنت هجمات متفرقة على مواقع عسكرية مختلفة في أوكرانيا.