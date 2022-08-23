الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الاتصالات” تطلق حملة تفاعلية لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي
سفارة أمريكا في أوكرانيا تدعو مواطنيها لمغادرة كييف فورًا.. ما الأمر؟
“التخصصات الصحية” تتيح لحملة الماجستير والدكتوراه في طب الأسنان التقدم لاختبارات شهادة البورد السعودي
ماذا يحدث حين يتعرض جسمك لأشعة الشمس لـ25 دقيقة؟
“تقويم التعليم” توقّع اتفاقية مع معهد التقنيات الورقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي
بأكثر من 374 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12420 نقطة

أحدث الأخبار

“الاتصالات” تطلق حملة تفاعلية لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي

“الاتصالات” تطلق حملة تفاعلية لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي
٠٤:٥٦:٣٢ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، حملة تفاعلية من خلال منصاتها المختلفة لرفع الوعي بتبني التقنيات في القطاع اللوجستي، هادفةً من خلالها إلى رفع مستوى تبني التقنيات في المجالات ذات الصلة بالقطاع التي تشمل: الموانئ، وشركات الشحن، وسلاسل الإمداد، عبر تسليط الضوء على فوائد التقنية وتوظيفها لخدمة الوطن والمواطن.

ويأتي إطلاقها امتدادًا لحملة “نتبنى لنبني” التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا واستهلتها بقطاع الصناعة، حيث تسعى الوزارة من خلال سلسلة هذه الحملات إلى دعم القطاعات المعنية والإسهام في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي، وتبني التقنيات وزيادة دائرة اللاعبين.

الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة فرص رفع حجم سوق التقنية، والتأثير على نمو الاقتصاد الرقمي، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة وجود بنية رقمية ممكّنة وداعمة.

يٌشار إلى أن الحملة الخاصة بالقطاع اللوجستي، ستعمل على تحقيق أهدافها من خلال عددٍ من البرامج، في مقدمتها إصدار نشرات معرفية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب إقامة فعاليات وملتقيات افتراضية مختلفة.

الكلمات الدلالية:
القطاع اللوجستي حملة تفاعلية رفع الوعي وزارة الاتصالات

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. 1500 رجل أمن يتصدون لهجوم افتراضي بمنفذ “سويف” الحدودي

بالصور.. 1500 رجل أمن يتصدون لهجوم افتراضي بمنفذ “سويف” الحدودي

منذ 7 سنوات
«الإحصاء»: تنفيذ 6 مسوحات اقتصادية جديدة خلال العام الجاري

«الإحصاء»: تنفيذ 6 مسوحات اقتصادية جديدة خلال العام الجاري

منذ 6 سنوات
«التعاون الإسلامي» تصنِّف منظمة «فتح الله كولن» التركية ضمن «الحركات الإرهابية»

«التعاون الإسلامي» تصنِّف منظمة «فتح الله كولن» التركية ضمن «الحركات الإرهابية»

منذ 6 سنوات
وفد منظمة اليونسكو يطّلع على إنجازات المملكة في مجال التعليم للجميع

وفد منظمة اليونسكو يطّلع على إنجازات المملكة في مجال التعليم للجميع

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *