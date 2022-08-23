بأكثر من 374 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12420 نقطة

تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 139.71 نقطة ليقفل عند مستوى 12420.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 156 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 374 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 40 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بوبا العربية، والصناعات الكهربائية، ونماء للكيماويات، والبحر الأحمر، والمواساة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سلامة، وملاذ للتأمين، وعناية، والخليجية العامة، وأمانة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.59% و 9.93%.

فيما كانت أسهم شركات إعمار، ودار الأركان، والراجحي، وبترو رابغ، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، و إس تي سي، وسابك، والإنماء، و سابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 162.21 نقطة ليقفل عند مستوى 21562.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 49 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 774 ألف سهم تقاسمتها 3420 صفقة.