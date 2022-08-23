“تقويم التعليم” توقّع اتفاقية مع معهد التقنيات الورقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي

تواصل – واس:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” أنها وقّعت، اليوم، اتفاقية للبدء بتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية، وذلك بمقر الهيئة بالرياض.

وأوضحت أن الاعتماد المؤسسي يهدف إلى الإسهام الفاعل في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، وتعزيز ضمان ورفع جودة مؤسسات التدريب في المملكة، وتحسين المخرجات والممارسات التدريبية والتأهيلية.

وأشارت إلى أن مركز “مسار”، يعتبر أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ويهدف إلى رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة وضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، والمساهمة في التنمية الوطنية.

وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب “مسار” الدكتور محمد بن علي الخيري، ومن جانب المعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية الرئيس التنفيذي للمعهد المهندس علي بن أحمد بامساعد.

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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة، إطلاق مبادرة “جاهزية”؛ لرفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل.

وتهدف المبادرة إلى تطوير معايير التخصصات الأكاديمية من معارف ومهارات وقيم تخصصية، كإحدى متطلبات الاعتماد البرامجي، وقياس جودة مخرجاتها، بالتعاون مع الجهات الوطنية والعالمية؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتشمل أهداف المبادرة بالتفصيل ما يلي:

1– تحسين جودة التعليم الجامعي.

6 – تحديد جوانب التحسين والتطوير.

5 – الإسهام في رفع الناتج الإجمالي.

4– تعزيز التوافق مع متطلبات سوق العمل.

3– تحسين معدلات التوظيف للخريجين السعوديين وتقليل البطالة.

2– تحديد المعارف والمهارات والقيم لخريجي التخصصات المختلفة.