الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ماذا يحدث حين يتعرض جسمك لأشعة الشمس لـ25 دقيقة؟
“تقويم التعليم” توقّع اتفاقية مع معهد التقنيات الورقية لتنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي
بأكثر من 374 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12420 نقطة
الأمين العام لـ”حماية المستهلك”: جسد الطفل ليس لوحة إعلانية.. وهذه ضوابط الزي المدرسي (فيديو)
شاهد.. الفيضانات تُغرق قرى ولاية غزنة الأفغانية بالكامل
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول أول طائرة إغاثة من المملكة للخرطوم (صور)

أحدث الأخبار

ماذا يحدث حين يتعرض جسمك لأشعة الشمس لـ25 دقيقة؟

ماذا يحدث حين يتعرض جسمك لأشعة الشمس لـ25 دقيقة؟
٠٤:٤٧:٣٧ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال المركز الاتحادي للتغذية إن أشعة الشمس تعد من المصادر البارزة لإمداد الجسم بفيتامين “د”، مشددًا على أهمية التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى 25 دقيقة.

وأوضح المركز أن فيتامين “د” يمتاز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والأعصاب.

ويعمل فيتامين “د” على تقوية المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على النفس والحالة المزاجية.

كما يمكن إمداد الجسم بفيتامين “د” من خلال الأغذية الغنية به مثل الأسماك الدهنية كالتونة والماكريل والسلمون والفِطر والكبد والبيض.

وفي حالة النقص الشديد يمكن أيضًا تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين “د” تحت إشراف الطبيب.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، على أهمية فيتامين (د) لصحة العظام والأسنان، موضحة أنه يتوفر في عدد من الأطعمة منها “الأسماك، والكبد، واللحم الأحمر، والحليب”.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، أن أشعة الشمس هي المصدر الرئيس لفيتامين (د).

وبينت وزارة الصحة، أن أعراض نقص فيتامين (د) تشمل التالي:

1- الكساح عند الأطفال.

2- إرهاق.

3- ألم في العظام والمفاصل.

الكلمات الدلالية:
أشعة الشمس أطعمة تحتوي على فيتامين د المركز الاتحادي للتغذية فيتامين « د » وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمُهَرِّب مخدرات في تبوك

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمُهَرِّب مخدرات في تبوك

منذ 7 سنوات
جوازات حائل تدعو المقيمين إلى تسجيل البصمة

جوازات حائل تدعو المقيمين إلى تسجيل البصمة

منذ 7 سنوات
بالفيديو.. لحظة هروب مقيم من مفتش مكتب العمل بـ«جدة»

بالفيديو.. لحظة هروب مقيم من مفتش مكتب العمل بـ«جدة»

منذ 5 سنوات
«الصحة» تكشف عن ضوابط النقل الخارجي والداخلي بين قطاعاتها

«الصحة» تكشف عن ضوابط النقل الخارجي والداخلي بين قطاعاتها

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *