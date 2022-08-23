ماذا يحدث حين يتعرض جسمك لأشعة الشمس لـ25 دقيقة؟

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قال المركز الاتحادي للتغذية إن أشعة الشمس تعد من المصادر البارزة لإمداد الجسم بفيتامين “د”، مشددًا على أهمية التعرض لأشعة الشمس يوميًا لمدة تتراوح من 5 دقائق إلى 25 دقيقة.

وأوضح المركز أن فيتامين “د” يمتاز بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يتمتع بأهمية كبيرة لصحة العظام والأسنان والعضلات والأعصاب.

ويعمل فيتامين “د” على تقوية المناعة وحماية القلب والأوعية الدموية، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على النفس والحالة المزاجية.

كما يمكن إمداد الجسم بفيتامين “د” من خلال الأغذية الغنية به مثل الأسماك الدهنية كالتونة والماكريل والسلمون والفِطر والكبد والبيض.

وفي حالة النقص الشديد يمكن أيضًا تناول المكملات الغذائية المحتوية على فيتامين “د” تحت إشراف الطبيب.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة، على أهمية فيتامين (د) لصحة العظام والأسنان، موضحة أنه يتوفر في عدد من الأطعمة منها “الأسماك، والكبد، واللحم الأحمر، والحليب”.

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في تويتر “عش بصحة”، أن أشعة الشمس هي المصدر الرئيس لفيتامين (د).

وبينت وزارة الصحة، أن أعراض نقص فيتامين (د) تشمل التالي:

1- الكساح عند الأطفال.

2- إرهاق.

3- ألم في العظام والمفاصل.