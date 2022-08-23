شاهد.. الفيضانات تُغرق قرى ولاية غزنة الأفغانية بالكامل

تواصل – فريق التحرير:

كشفت السلطات الأفغانية عن مقتل وإصابة العشرات جراء الفيضانات الضخمة التي ضربت عددًا من الولايات، نتيجة الأمطار الغزيرة التي تتساقط على البلاد على مدار أيام.

وفي ولاية غزنة، أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيضانات الضخمة التي أغرقت البيوت بشكل كامل.

كما لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا حتفهم جرّاء فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة هطلت في ولاية لوكر شرق البلاد حيث دمّر أكثر من 3000 منزل.

وأفاد مكتب حاكم الولاية أن الأمطار الغزيرة أسفرت أيضًا عن إصابة 30 شخصًا بجروح، ودمّرت الفيضانات عشرات القنوات وحوالي 5000 فدان من الأراضي الزراعية ونفق على إثرها نحو ألفي رأس من الماشية.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أنها تتوقع هطول مزيد من الأمطار وحدوث فيضانات في 21 ولاية خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الفيضانات والأمطار الغزيرة تودي بحياة عشرات الأفغان كل عام، خصوصًا في المناطق الريفية الفقيرة حيث تواجه منازل رديئة البناء خطر الانهيار.

وفي يوليو الماضي، توفي العشرات وفقد أثر 150 آخرين في شمال أفغانستان، بعد أن دمرت فيضانات منطقة تقع في شمال شرق العاصمة كابل.