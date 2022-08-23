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الأمين العام لـ”حماية المستهلك”: جسد الطفل ليس لوحة إعلانية.. وهذه ضوابط الزي المدرسي (فيديو)
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الأمين العام لـ”حماية المستهلك”: جسد الطفل ليس لوحة إعلانية.. وهذه ضوابط الزي المدرسي (فيديو)

الأمين العام لـ”حماية المستهلك”: جسد الطفل ليس لوحة إعلانية.. وهذه ضوابط الزي المدرسي (فيديو)
٠٤:٣٦:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.ناصر بن دهيم، إن جسد الطفل ليس لوحة إعلانية لوضع شعار المدرسة على زيه المدرسي والتسويق لها.

وأوضح بن دهيم أن من حق ولي الأمر أن يطلب مواصفات الزي المدرسي، اللون والتصميم، ثم يختار المتجر المناسب له لشراء الزي أو تفصيله.

ولفت أمين عام “حماية المستهلك” إلى أنه لا مانع من وضع شعار المدرسة على الزي، لكن لا يُمنع الطفل من دخول الفصل الدراسي أو المدرسة، للإخلال ببعض التنظيمات الداخلية للمدرسة، التي هي أصلاً من صلاحيات وزارة التعليم.

وقال بن دهيم إن المدارس التي تحتكر بيع الزي المدرسي، أو تجبر أولياء الأمور على شرائها من متاجر بعينها، أو تمنع الطفل من دخول المدرسة أو الفصل، يعد هذا تمييزًا غير مقبول، وقد يؤثر على نفسية الأطفال ربما مدى الحياة.

وتابع أن الجهة المسؤولة عن الجوانب النظامية هي الهيئة العامة للمنافسة، وقد وضعت من اختصاصاتها مكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة على مصالح المستهلكين.

الكلمات الدلالية:
الزي المدرسي حماية المستهلك ممارسات احتكارية منع الاحتكار هيئة المنافسة وزارة التعليم

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