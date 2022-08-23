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بالفيديو.. وكيل جامعة المجمعة يوضح إيجابيات التحول للفصول الثلاثة
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بالفيديو.. وكيل جامعة المجمعة يوضح إيجابيات التحول للفصول الثلاثة

بالفيديو.. وكيل جامعة المجمعة يوضح إيجابيات التحول للفصول الثلاثة
٠٣:٤٥:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٥ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمية، محمد العبودي، أن التحول للفصول الثلاثة في الجامعة يسهم إيجابيًا في تقليص مدة الرحلة التعليمية من 4 سنوات إلى 3 سنوات، للطالب الجديد، وكذلك الطالب الحالي الموجود بالبرنامج.

فوائد التحول للفصول الثلاثة

ولفت العبودي أن التحول للفصول الثلاثة يدعم ويعزز التعلم العميق للطالب، فضلاً عن تقليص الشعور بالملل أثناء العام الدراسي، بعد أن تقلصت المدة الدراسية من 17 إلى 12 أسبوعًا فقط.

وكذلك بيّن وكيل جامعة المجمعة للشؤون التعليمية، أن التحول للفصول الثلاثة يتيح لأعضاء هيئة التدريس اختيار أساليب تعليم مبتكرة، تسهم في جعل الطالب هو محور العملية التعليمية، من خلال تعزيز التعلم الذاتي، والتحول من التعليم إلى التعلم.

نتائج القبول

وفي وقت سابق، كانت جامعة المجمعة، قد أعلنت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن نتائج الترشيح لقبول الطلاب والطالبات في بوابة القبول الموحد للطلاب، وبوابة قبول الطالبات الخاصة بالجامعة.

من جهته، قال عميد القبول والتسجيل بالجامعة، الدكتور سعود بن عبدالمحسن المقحم، في تصريح له، اليوم الخميس، إن “عملية التقديم الإلكتروني للقبول سارت – ولله الحمد – بيسر وسهولة مما حقق طموحات الجامعة في التيسير على الطلاب والطالبات للقبول بالجامعة”.

ويمكن الاستعلام عن ترشيح قبول الطلاب عن طريق الدخول إلى بوابة القبول الموحد عبر الرابط ( هنا ) ويمكن الاستعلام عن ترشيح قبول الطالبات بالدخول عبر الرابط ( هنا ).

الكلمات الدلالية:
التحول للفصول الثلاثة الشؤون التعليمية العام الدراسي الجديد 1444هـ جامعة المجمعة

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