مخبأة داخل مركبة.. القبض على شخصين بحوزتهما 583 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي ومخدرات بأبها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت قوة المهمات والواجبات الخاصة في مدينة أبها، أنها تمكنت من القبض على مقيم من الجنسية الفلسطينية ومواطن بحوزتهما 583 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وأوضحت أن المقبوض عليهم، كان بحوزتهما 583 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي وحشيش المخدر مخبأة داخل مركبة.

وأكدت أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص التي تولت التحقيق.

في الوقت نفسه، قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير، على مقيم من الجنسية التنزانية بحوزته 31 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل تجاويف مركبته، مؤكدة أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص والنيابة العامة.