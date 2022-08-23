“الدفاع المدني”: ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في السودان إلى 89 شخصًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف الدفاع المدني السوداني، أن حصيلة ضحايا السيول في السودان ارتفعت إلى 89 شخصًا.

أوصي الاجتماع الطارئ للمجلس القومي للدفاع المدني، بحصر جميع الدعم الموجود من مواد الإيواء وغيرها وتوزيعها بعدالة وعاجلاً للولايات الأكثر تاثيرًا بالسيول والأمطار وهي ولايات “نهرالنيل والجزيرة وكسلا وسنار”.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من مؤشرات موسم هذا العام بأن الأمطار ستكون أعلي من المعدل في هذه الفترة من الجبهة ذات الأمطار والسيول المفاجئة علي أغلب ولايات البلاد، وإن تلك الولايات ستشهد معدلات عالية للأمطار مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر خاصة المناطق المنخفضة والتي تأتيها السيول بكثافة.

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فيما أشار وزير الصحة السوداني إلى مشاكل في المياه وإدارة معالجتها والكلورة وصحة البيئة مع توفير المياه السطحية، محذرًا من نواقل الأمراض لارتباطها بالثروة الحيوانية، داعيًا لاستعمال المراكز الصحية والمدارس كمناطق إيواء إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الوزراء حالة الاستنفار والطوارئ بشأن كوارث السيول والأضرار التي طالت ست ولايات، مطالبًا بضرورة استنفار الجهود الرسمية والشعبية لاستقطاب الدعم والعون الإنساني الداخلي والخارجي من الهيئات الرسمية والشعبية لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين من الأوضاع المتردية بالولايات.

وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، غادرت الرياض، اليوم، طائرتان إغاثيتان تشكلان أولى طلائع الجسر الجوي السعودي، الذي سيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحملان على متنهما مساعدات غذائية وإيوائية إلى جمهورية السودان تمهيدًا لنقلها إلى المناطق المتضررة من السيول والفيضانات هناك، يرافقهما فريق مختص من المركز لمتابعة عمليات التوزيع والإشراف عليها.