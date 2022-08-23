طريقة ورابط تحميل المناهج الدراسية من منصة “عين” التعليمية

تواصل – فريق التحرير

أيام وينطلق العام الدراسيّ الجديد 1444، ويبحث الكثير من الطلاب عن الحلول لمختلف كتب المنهج، وذلك كي يتسنى لهم الحصول على إجابات لمختلف الأسئلة والتمارين المذكورة في الكتب المدرسية.

ويستطيع الطلاب والطالبات الحصول على حلول كتب المنهج للعام الدراسيّ الجديد 1444 من خلال موقع منصة عين التعليمية “من هنا“، من أجل الحصول على حل الكتاب المدرسي، وذلك بطريقة إلكترونيّة دون عناء.

ويتاح للطلبة إمكانية تحميل كتب كافة المراحل الدراسية بصيغة “بي دي أف”، وتحميلها على أجهزتهم.

اقرأ أيضًا:

للطلاب..7 نصائح لاستقبال العام الدراسي الجديد

العام الدراسي ينطلق الأحد بـ 3 فصول.. إليكم التقويم الجديد بالتفصيل

قبل بدء العام الدراسي.. إقبال الأسر على أسواق المكتبات والملابس بالمدينة (صور)

وتُتيح وزارة التعليم في المملكة لطلابها كتبًا مدرسيّة متوافقة مع المنهج في كلّ عام دراسي، ويكون لكل مرحلة من مراحل الدراسة كتبًا خاصة بها، وخلال هذا العام الدراسي الجديد 1444/2022 ستتم الدراسة وفق النّظام الجديد المعلن عنه من قبل الوزارة.

وتنتظم الدراسة حضوريًا في كافة مدارس المملكة بمعدل ثلاثة فصول دراسية بدلًا من فصلين، وسيتم زيادة عدد الساعات الفعلية للدراسة، وزيادة عدد أيام الإجازات، ويشهد كل عام تعديل وتطوير على المنهج من أجل مواكبة التطور وتعزيز القدرة في تطوير مواد الدراسة.

وإليكم أبرز مواد المنهج في مدارس المملكة:

المواد الدراسية الأساسية لمراحل التعليم الأولى هي:

القرآن الكريم.

القرآن الكريم وتجويده.

مادة الدراسات الإسلامية.

مادة الدراسات الاجتماعية.

مادة اللغة العربية.

مادة اللغة الإنجليزية.

مادة الرياضيات.

مادة العلوم.

مادة المهارات الرقمية.

مادة التربية الفنية.

مادة التربية البدنية والدفاع عن النفس.

مادة المهارات الحياتية والأسرية.

مادة حصص النشاط.

مادة حفظ مصحف مدرستي.

مادة ثقافة محلية للدولة المستضيفة، وهي مادة يتم إضافتها للطلبة الأجانب

المواد الدراسية في المرحلة الثانوية:

مادة دراسات إسلامية قرآن كريم وتفسير.

مادة اللغة العربية والكفايات اللغوية.

مادة اللغة الإنجليزية.

مادة الرياضيات.

مادة التقنية الرقمية.

مادة الأحياء.

مادة التفكير الناقد.

مادة حفظ مصحف مدرستي.

مادة علم البيئة.

مادة الفيزياء.

تربية صحية وبدنية.

مادة الكيمياء.

مادة العلوم الاجتماعية والدراسات الاجتماعية.