رابط وموعد التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة أم القرى لهذه التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة أم القرى، ممثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين، عن الحاجة للاستعانة بالكوادر الوطنية المؤهلة من الحاصلين على مؤهل الماجستير والدكتوراه، للعمل على نظام التعاون مع الكفاءات السعودية لتدريس عدد من المقررات وفق الاحتياج في أقسامها المختلفة للفصل الأول من العام الدراسي 1444هـ، وفقًا للشروط التالية:

* الأقسام:

– “المحاسبة، الأحساء، الإعلام، إدارة الأعمال، التصميم الجرافيكي، الفنون البصرية، تصميم الأزياء، تصميم المنتجات، التأمين، البرمجة وعلوم الحاسب، أمن المعلومات، التسويق التطبيقي، الأعمال المصرفية والتمويل، تكنولوجيا حماية البيئة، الموارد البشرية، الإدارة المكتبية”.

* شروط التقديم على وظائف التعاون:

– أن يكون من أبناء المملكة، وألا تقل الدرجة العلمية للمرشح المتعاون عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب، وألا يقل تقدير المؤهل للمتعاون عن جيد جداً.

– أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي الحاصل عليه المتعاون بنظام الانتظام الدراسي من جامعة معتمدة من وزارة التعليم، مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم.

– ألا يكون قد صدر بحق المتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق وأن يستوفي المرشح جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

– ألا يكون قد صدر بحق المرشح المتعاون قرار تأديبي أو كف يد من جهة عملة “في حال كان المتعاون موظفاً”.

– ألا يكون قد سبق ونشأ خلاف بين المتعاون وبين الجامعة، أو إخلال أو تقصير من المتعاون في أداء عمله.

للحصول على دليل المستخدم لبوابة المتعاونين يرجى الاطلاع على الملف التالي:

دليل المستخدم بوابة التعاون (اضغط هنا)

* موعد التقديم:

– بدأ التقديم من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/01/25هـ الموافق 2022/08/23م، إلى يوم السبت بتاريخ 1444/01/29هـ الموافق 2022/08/27م.

* طريقة التقديم:

التقديم عبر الرابط الالكتروني التالي حسب التخصصات المتاحة ( اضغط هنا ).

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة لدى مؤسسة البريد «سبل».. التفاصيل ورابط التقديم

الشروط ورابط التقديم.. وظائف شاغرة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عبر “لينكد إن”